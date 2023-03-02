Dean İnman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dean İnman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dean İnman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dean İnman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.