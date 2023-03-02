Dean İnman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dean İnman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dean İnman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dean İnman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dean İnman 25 Ekim 1990 tarihinde Isleworth şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dean İnman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına 16 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dean İnman'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dean İnman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dean İnman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2007 yılında Hampton & Rich.
1 Temmuz 2009 yılında Chertsey
1 Ocak 2010 yılında Hampton & Rich.
21 Eylül 2012 yılında Farnborough
1 Aralık 2012 yılında Hampton & Rich.
11 Ocak 2013 yılında Farnborough
30 Haziran 2013 yılında Hampton & Rich.
6 Ağustos 2013 yılında Hayes & Yeading
1 Temmuz 2015 yılında Maidenhead Utd.
29 Ekim 2017 yılında Billericay
30 Kasım 2018 yılında Kingstonian FC
16 Temmuz 2019 yılında Hampton & Rich.
Dean İnman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dean İnman şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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