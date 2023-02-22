Dean Jarvis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dean Jarvis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dean Jarvis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dean Jarvis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dean Jarvis 1 Haziran 1992 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dean Jarvis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dean Jarvis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dean Jarvis'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dean Jarvis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dean Jarvis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dean Jarvis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dean Jarvis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Derry City

1 Ocak 2009 yılında Aberdeen FC

1 Ağustos 2011 yılında Institute FC

1 Temmuz 2013 yılında Derry City

1 Ocak 2018 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2020 yılında Larne FC

1 Temmuz 2022 yılında Coleraine

Dean Jarvis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dean Jarvis şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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