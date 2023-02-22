Dean Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dean Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dean Williams kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dean Williams ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dean Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dean Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dean Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dean Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dean Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dean Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dean Williams 9 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dean Williams Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Dean Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dean Williams'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Dean Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dean Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Dean Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dean Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2018 yılında Shamrock Rovers

1 Şubat 2019 yılında Athlone Town

1 Temmuz 2019 yılında Shamrock Rovers

2 Temmuz 2019 yılında Bray Wanderers

31 Aralık 2019 yılında Shamrock Rovers

8 Temmuz 2021 yılında Longford Town

30 Kasım 2021 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2022 yılında Drogheda United

1 Ocak 2023 yılında Bohemians

Dean Williams kimdir

Dean Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dean Williams şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dean Williams nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Flosard Malci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flosard Malci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flosard Malci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flosard Malci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aaron Bolger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Bolger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aaron Bolger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Bolger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Panagiotis Kynigopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Kynigopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Panagiotis Kynigopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Kynigopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Custovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Custovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Custovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Custovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi