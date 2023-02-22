Dean Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dean Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dean Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dean Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dean Williams 9 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dean Williams Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Dean Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dean Williams'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Dean Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dean Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dean Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dean Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2018 yılında Shamrock Rovers

1 Şubat 2019 yılında Athlone Town

1 Temmuz 2019 yılında Shamrock Rovers

2 Temmuz 2019 yılında Bray Wanderers

31 Aralık 2019 yılında Shamrock Rovers

8 Temmuz 2021 yılında Longford Town

30 Kasım 2021 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2022 yılında Drogheda United

1 Ocak 2023 yılında Bohemians

Dean Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dean Williams şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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