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  3. DEAŞ üyesi çobana hapis cezası

DEAŞ üyesi çobana hapis cezası

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle aranan Suriye uyruklu şahsın kimliğini gizleyerek çobanlık yaptığı tespit edildi.

DEAŞ üyesi çobana hapis cezası

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden yargılanan yabancı uyruklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Suriye uyruklu M.V. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütün üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, DEAŞ terör örgütüyle hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.V'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı yasağı şartı ile tahliyesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmada, daha önce örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen ve Kocasinan ilçesinde çobanlık yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu M.V'yi, Akin Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda yakalamıştı.

Zanlı, 25 Aralık 2019'da adliyeye sevk edilmiş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

 

Berna Akkaya
Editör


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