DEAŞ'ın kritik ismi, sözde Bağdat valisi öldürüldü!

Irak'ta hükumeti destekleyen Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi Heyeti yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı güçler tarafından DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi terörist Abdusselam Hamed Hammud'un öldürüldüğünü duyurdu.

Ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde Haşdi Şabi'ye bağlı güçler tarafından düzenlenen bir güvenlik operasyonu sırasında "Ebu Nur" lakaplı Hammud'un kendini infilak ettirdiği ifade edildi.

6 KORUMASI YAKALANDI

Hammud'un kendisini patlatma girişimi öncesinde yardımcısı ve 6 kişiden oluşan korumalarının ele geçirildiği kaydedildi.

Cesetlerin Irak ordusuna bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığına gönderildiği ancak Hammud'a ilişkin henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı ifade edildi.

IRAK'TA DEAŞ'IN SON DURUMU

Her ne kadar Aralık 2017'de ülkenin DEAŞ teröründen kurtarıldığı açıklaması yapılmış olsa da Iraklı yetkililere göre, doğudaki Diyala ve kuzeydeki Selahaddin ve Kerkük vilayetleri arasında abluka altındaki örgüt elemanları ferdi olarak bazı silahlı saldırılarda bulunmaya devam ediyor.