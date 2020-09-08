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DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı

Diyarbakır'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde il sorumlusu gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan terörist yakalandı.

DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı

Diyarbakır'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde il sorumlusu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan dün yakalandı.

DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı

Merkez Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde gözaltına alınan Turan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


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