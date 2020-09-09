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DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı. Geçen aylarda da aynı cezaevinde olumsuz yaşam koşulları nedeniyle isyan başlamış, ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterlerinin desteğiyle isyan bastırılmıştı.

DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktı.

Edinilen bilgilere göre, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke’nin Guveyran bölgesinde bulunan ve örgütün kontrolünde bulunan cezaevinde, DEAŞ'lı mahkumlar, dün gece olumsuz yaşam ve temizlik koşullarına karşı isyan başlattı.

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Söz konusu cezaevinde 50'den fazla ülkeden 4 bin 500 DEAŞ'lı mahkum tutuluyor. Geçen aylarda da aynı cezaevinde olumsuz yaşam koşulları nedeniyle isyan başlamış, ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterlerinin desteğiyle isyan bastırılmıştı.


 

 



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