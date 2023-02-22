Declan Caddell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Declan Caddell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Declan Caddell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Declan Caddell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Declan Caddell 13 Nisan 1988 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Declan Caddell Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Declan Caddell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 26 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Declan Caddell'nin Crusaders FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Declan Caddell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Declan Caddell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Declan Caddell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Declan Caddell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Crusaders

1 Temmuz 2022 yılında Kariyer sonu

26 Kasım 2022 yılında Crusaders

Declan Caddell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Declan Caddell şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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