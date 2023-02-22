Declan Dunne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Declan Dunne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Declan Dunne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Declan Dunne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Declan Dunne 31 Mart 2000 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Declan Dunne Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Declan Dunne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Declan Dunne'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Declan Dunne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Declan Dunne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Declan Dunne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Declan Dunne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Cliftonville

15 Ağustos 2018 yılında Portadown

31 Mayıs 2019 yılında Cliftonville

8 Ocak 2022 yılında Dungannon

Declan Dunne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Declan Dunne şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Declan Dunne Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cliftonville FC

Kuzey İrlanda U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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