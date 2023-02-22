Declan Mcdaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Declan Mcdaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Declan Mcdaid kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Declan Mcdaid ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Declan Mcdaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Declan Mcdaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Declan Mcdaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Declan Mcdaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Declan Mcdaid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Declan Mcdaid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Declan Mcdaid 22 Kasım 1995 tarihinde Greenock şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Declan Mcdaid Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Declan Mcdaid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Declan Mcdaid'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Declan Mcdaid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Declan Mcdaid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Declan Mcdaid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Declan Mcdaid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Greenock U20

1 Temmuz 2013 yılında Partick Thistle FC U20

1 Temmuz 2014 yılında Partick Thistle

12 Ocak 2016 yılında Cowdenbeath FC

8 Mayıs 2016 yılında Partick Thistle

31 Ocak 2017 yılında Ayr United

1 Temmuz 2019 yılında Dundee FC

18 Eylül 2021 yılında Falkirk FC

16 Ocak 2022 yılında Dundee FC

2 Temmuz 2022 yılında Bohemians

Declan Mcdaid kimdir

Declan Mcdaid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Declan Mcdaid şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Declan Mcdaid nereli

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