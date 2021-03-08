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Dede isminin anlamı nedir, Dede ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Dede isminin anlamı; ata, ced, çok yaşlı kimse demektir. Bu içeriğimizde Dede isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Dede isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Dede isminin anlamı nedir, Dede ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Dede isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Dede ismi ne demek, Dede ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Dede isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Dede İsminin anlamı nedir? TDK Dede anlamı:

TDK'da Dede ismi torunu olan erkek, büyükbaba, büyükpeder; büyükbabadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri; mevlevi tarikatında çile doldurmuş olan dervişlere verilen unvan; yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü anlamlarında kullanılmaktadır.

Dede İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Dede ismi geçmektedir. 

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Dede isminin kökeni:

Dede ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Dede ismi çok yoğun olmamakta birlikte 2470 kişide bulunmaktadır.

Dede isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Dede isminin rengi:

Deniz Mavisi

Dede ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Dede isminin Harf Analizi Nedir ?

Dede ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

D : Üstün güçler, güçlü

E : İletişim, duygusal karışık

D : Üstün güçler, güçlü

E : İletişim, duygusal karışık

Dede isminin Numerolojisi Kaçtır?

Dede ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D : 5

E : 6

D : 5

E : 6

= 22 Dede İsminin Numeroloji Toplamı 22’dir.

Dede ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Dede isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Dede isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

D: 4   E: 5   D: 4   E: 5 = 18

1 8 = 9 Kader sayısıdır

Dede isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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