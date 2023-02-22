Dede Muoghara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dede Muoghara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dede Muoghara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dede Muoghara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dede Muoghara 17 Mayıs 1999 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Dede Okeke Muoghara şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dede Muoghara Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dede Muoghara, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Dede Muoghara'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dede Muoghara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dede Muoghara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Bendel Ins.
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
Dede Muoghara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dede Muoghara şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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