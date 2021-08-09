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  3. "Dedem bana tecavüz etti" notunu bırakmıştı! O kıza ulaşıldı

"Dedem bana tecavüz etti" notunu bırakmıştı! O kıza ulaşıldı

Bursa'da bulunan bir kitapçıda "dedem bana tecavüz etti" notu bulundu. Bunun üzerine emniyet ekiplerine haber verildi ve derhal harekete geçildi. Ekiplerin ulaştığı G.B isimli kız: "Ben 8 yaşındayken bana cinsel organını göstermişti. Ben de notu o yüzden yazdım." dedi.

"Dedem bana tecavüz etti" notunu bırakmıştı! O kıza ulaşıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Özlüce mahallesindeki bir kitapçıda çalışanlar, kalemlerin test edilmesi amacıyla rafa koyulan bir not kağıdına "dedem bana tecavüz etti" yazısını fark etti. Bu durumu emniyet ekiplerine bildiren kitapçı yetkilileri, olay yerine gelen ekiplerle birlikte güvenlik kameralarını inceleyerek genç kızın kimliğini tespit etmeyi başardı.

KREDİ KARTINDAN ULAŞILDI

Görüntülerden, genç bir kızın kalem reyonunda test amaçlı koyulan kağıda notu yazdığı tespit edildi. Polis, notu yazan kişinin alışveriş de yaptığını ve ödemede banka kartı kullandığını, bu sayede notu yazan G.B.'ye ulaşıldığını söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nce oluşturulan özel ekip, evine gittiği G.B.’nin ve annesinin ifadesini aldı.

Dedem bana tecavüz etti notunu bırakmıştı! O kıza ulaşıldı

"CİNSEL ORGANINI GÖSTERMİŞTİ"

G.B'nin annesi, kızının psikolojik sorunları olduğunu ve antidepresan içeren ilaçlar kullandığını ifade etti. Notta bahsedilen dedesinin ise 2013 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi. İfade veren G.B., “Bahsettiğim kişi annemin babası olan dedemdi. Ben 8 yaşındayken bana cinsel organını göstermişti. Ben de notu o yüzden yazdım” dedi.

 

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