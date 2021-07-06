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  3. Dediklerini çabuk unuttu! " Biz özel uçakla gezmiyoruz" diyen Meral Akşener, Malatya'ya özel jetle gitti

Dediklerini çabuk unuttu! " Biz özel uçakla gezmiyoruz" diyen Meral Akşener, Malatya'ya özel jetle gitti

2018 yılında bir vatandaşla yaptığı sohbette "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" diyen Meral Akşener'in Malatya'ya özel uçakla gitmesi şaşırttı. Akşener, iktidar olmadan dediğinin tersinde yaptığı hareketiyle gündem oldu.

Dediklerini çabuk unuttu! " Biz özel uçakla gezmiyoruz" diyen Meral Akşener, Malatya'ya özel jetle gitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti yöneticileri, Malatya ziyareti kapsamında dün kendisi için hazırlanan özel jetle saat 10.10'da İstanbul'dan ayrıldı, saat 11.06'da Malatya'ya ulaştı. Akşener için hazırlanan makam aracı da ise karayolundan Malatya'ya sevk edildi. Havalimanı'nda partililerle buluşan Akşener, buradan şehir merkezine makam aracıyla gitti. 

"SÖZ VERMİŞTİ AMA YALANCI ÇIKTI DEDİRTMEYECEĞİM"

Akşener'in özel jetle seyahat etmesi 2018 yılında tarifeli uçakla yaptığı seyahatte bir vatandaş ile arasında geçen diyaloğu hatırlattı. Akşener vatandaş ile yaptığı sohbette, "Biz özel uçaklarla gezmiyoruz, bizi gördünüz. Bunu da değiştirmeyeceğiz. Yarın 4 sene, 5 sene sonra Meral Abla ile uçakta gitmiştik, söz vermişti ama yalancı çıktı dedirtmeyeceğim. " ifadelerini kullanmıştı. 

Dediklerini çabuk unuttu! Biz özel uçakla gezmiyoruz diyen Meral Akşener, Malatya ya özel jetle gitti

ÖZEL UÇAKLARLA SEYAHATLER

Şimdi Meral Akşener ise dediğinin tam tersi hareketiyle gündem oldu. Öte yandan Akşener'in yurt gezilerinde kullandığı özel uçağın kimin olduğu merak edildi. Diğer yandan ise gezilerin kimler tarafından edildiği de kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alıyor. 

Dediklerini çabuk unuttu! Biz özel uçakla gezmiyoruz diyen Meral Akşener, Malatya ya özel jetle gitti

Dediklerini çabuk unuttu! Biz özel uçakla gezmiyoruz diyen Meral Akşener, Malatya ya özel jetle gitti

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