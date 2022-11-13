Define aramak için kullanılan C4 gibi patlayan gübre definecinin sonu oldu

İzinsiz define arama kazısı can almaya devam ediyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan gruptaki bir kişi gübreyi kayaların arasına sıkıştırıp patlatırken, parçalanan kayanın başına isabet etmesi neticesi hayatını kaybetti.

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Define aramak için kullanılan C4 gibi patlayan gübre definecinin sonu oldu

Kısa yoldan zengin olmak için yasa dışı izinsiz yapılan bilinçsiz kazılar sonucu insanlar hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan define aramak için Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ne gelen Ö.İ. (39), R.K. (54), M.D. (51) ve O.G. (32) isimli şahıslar define bulmak hayaliyle bölgede izinsiz kazı yapmaya başladı. Ö.İ., kayaların arasına gübre sıkıştırıp kayaları parçalamak istedi. Ancak gübrenin miktarını ve birleşenlerinin dozunu ayarlayamayınca kayaların arasına sıkıştırdığı gübre C4 gibi patladı. Parçalanan kayadan kopan bir parça Ö.İ.'nin başına isabet ederek ağır şekilde yaralanmasına sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.İ. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Diğer şahıslar, kendilerini turist gibi tanıtmaya çalıştılar

Olaydan sonra diğer şahıslar, kendilerini turist gibi tanıtıp gezi amaçlı o bölgede bulunduklarını ve hastanedeki arkadaşlarının ise selfie (özçekim) yaparken kayalıklardan yuvarlanarak yaralandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şahısların yalanını kısa sürede çözüp 4 kişinin İstanbul'dan Bursa'ya kaçak define aramak için geldiklerini belirledi. Olay yerinde yapılan araştırmada, 2 adet dedektör, 1 adet hilti, 1 adet jeneratör, 2 adet kazma, 2 adet kürek bulunarak muhafaza altına alındı. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli şahısların "Kasten Öldürme ve 2363 Sayılı Kanuna Muhalefet (İzinsiz Kazı)" suçlarından adliyeye çıkarılacakları belirtildi.

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