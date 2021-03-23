Define avcıları yüzyıllık tarihi mezarlara zarar verdi​​​​​​​

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde bulunan bin 700 metre rakımlı Yılanlı Dağında Seygalan mevkiinde bulunan tarihi yapılara definecilerin bir sonraki hedefi oldu. Bölgede kazı yapan define avcılarının yeraltında bulunan sığınaklara ulaşarak zarar verdiği ortaya çıktı.

TARİHİ MEZAR ODALARINA GİRDİLER, MEZAR TAŞLARINI SÖKTÜLER

Yüzyıllar önce bölgede yaşamış halkın saldırılardan korunmak amacıyla yeraltına inşa ettiği sığınaklar defineciler tarafından hasar gördü. Definecilerin, dağın birçok noktasını kazdığı tespit edildi. Yeraltına inerek tarihi mezar odalarına giren avcılar mezarlara da zarar verdi.

Definecilerin tarihi mezar odalarına yıkarak girdikleri ve mezar taşlarını söktükleri tespit edildi. Tarihi bölge ise definecilerin yaptığı kazı nedeniyle yağmur ve kardan olumsuz etkileniyor. ​​​​​​​

YAPININ İÇİNDE ALKOL ALMIŞ, ALEM YAPMIŞLAR

Kısa yoldan zengin olma amacıyla kazı yapan define avcılarının tarihi yapıya zarar vermekle kalmayıp içinde alem yaptıklarını dile getiren çiftçi Ömer Dede, "Biz baharla birlikte hayvanlarımızı bu bölgeye getiririz. O yüzden önceden gelip ağılların temizliğini yapmak istedim. Ancak bir çok yerin kazıldığını fark ettim. Define avcıları metrelerce kazı yaparak yeraltı sığınaklarına girmişler. Sığınağa girdiğimde en acı olanı define avcıları bu tarihi yapıları talan ettikleri gibi birde içerisinde alem yapmışlar. Sığınacakta çok sayıda sutyen ile içki şişeleri buldum. Bu tarihe yapılan bir saygısızlıktır kazı yapmak için birde bin 400 yıllık dut ağaçlarına zarar vermişler" ifadelerini kullandı.

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