Defne Samyeli bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Defne Samyeli geçtiğimiz yaz eski sevgilisi Cem Yılmaz ile gözlerden uzak bir tatil geçirmişti. Bu yıl arkadaşları ile birlikte tatilin tadını çıkaran Samyeli bikinili pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Cem Yılmaz ile ilişkisiyle çok konuşulan ve ayrılıklarının ardından da magazin gündeminde büyük ilgi gören Defne Samyeli Sosyal medya hebasından paylaştığı cesur bikinili paylaşımları olay oldu. Samyeli'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

48 yaşında olan Samyeli'nin bikinili fotoğraflarını görenler adeta genç kızlara taş çıkarıyor yorumlarında bulundu.

Samyeli'nin paylaşımına ilk yorum ise kızı Deren Talu'dan geldi. Deren Talu annesinin bikinili paylaşımının altına alev emojisi koydu.

Defne Samyeli'nin aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 653bin takipçisi bulunuyor.