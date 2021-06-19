Defne Samyeli'den aşk hayatı açıklaması!

Gelecek ay 49 yaşına girecek olan, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziğiyle magazin gündeminde sıkça kendinden söz ettiren Defne Samyeli, önceki akşam Etiler'de bir restoran çıkışı objektiflere yakalandı. Mekan çıkışı keyfi yerinde olan Samyeli, basın mensuplarıyla sohbet etti. Fit haliyle genç kızları bile kıskandıran güzel sunucu ve oyuncu, yemek yemeyi çok sevdiğini dile getiren Samyeli, “Ben çok iştahlıyım, yemek yemek için ülkemin bazı şehirlerine günü birlik giderim. Yemek benim için çok önemli” dedi.

Sohbetin devam ettiği sırada, muhabirlerin, “Hayatınızda bir var mı?” sorusuna Samyeli, “Hiç yalnız değilim ki! Benim ailem var kızlarım var şimdi bir de evde kocaman köpeğimiz var” cevabını vererek, aşka küsmediğini de belirtti. Samyeli, “Gönül ferman dinlemiyor onun önünde hiçbir şey durmuyor. Kalbimi aşka kapatmadım” açıklamasını yaptı.