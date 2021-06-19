19 Haziran Facebook, Instagram ve WhatsApp neden açılmıyor? Facebook, Instagram ve WhatsApp ne zaman düzelecek?WhatsApp ve Instagram çöktü mü? 19 Haziran 20201 CumartesiResmen doğa mucizesi! Kızılırmak Deltası'nda açan nilüferler görenleri büyülüyorFatih'te korkutan yangın! Yanmaktan son anda kurtuldularBade İşçil’den Ekrem İmamoğlu’nu üzecek çöp etiketi! Açtı ağzını yumdu gözünü, Neler söyledi neler!Defne Samyeli'den aşk hayatı açıklaması!Kabil Havalimanı neden önemli? Türkiye'nin önerisi ne anlama geliyor?Magazin dünyasını sarsan bomba iddiayla ilgili M. Ali Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar da konuştu! Seda Sayan için bakın neler söyledi!Dünya Sağlık Örgütü'nün son uyarısı korkuttu: Baskın tür olmaya başladı ve sıklıkla gençlerde görülüyor!Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ı TikTok fenomeni dolandırdı!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Defne Samyeli'den aşk hayatı açıklaması!

Defne Samyeli'den aşk hayatı açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli'nin sosyal medya hesabında paylaştığı bikinili pozları çok konuşulmuştu. Samyeli, önceki akşam Etiler’de bir restoran çıkışı kameralara yakalandı. Samyeli, muhabirlere aşk hayatıyla ilgili konuştu.

Defne Samyeli'den aşk hayatı açıklaması!

Gelecek ay 49 yaşına girecek olan, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziğiyle magazin gündeminde sıkça kendinden söz ettiren Defne Samyeli, önceki akşam Etiler'de bir restoran çıkışı objektiflere yakalandı. Mekan çıkışı keyfi yerinde olan Samyeli, basın mensuplarıyla sohbet etti. Fit haliyle genç kızları bile kıskandıran güzel sunucu ve oyuncu, yemek yemeyi çok sevdiğini dile getiren Samyeli, “Ben çok iştahlıyım, yemek yemek için ülkemin bazı şehirlerine günü birlik giderim. Yemek benim için çok önemli” dedi.

Defne Samyeli'den aşk hayatı açıklaması!

Sohbetin devam ettiği sırada, muhabirlerin, “Hayatınızda bir var mı?” sorusuna Samyeli, “Hiç yalnız değilim ki! Benim ailem var kızlarım var şimdi bir de evde kocaman köpeğimiz var” cevabını vererek, aşka küsmediğini de belirtti. Samyeli, “Gönül ferman dinlemiyor onun önünde hiçbir şey durmuyor. Kalbimi aşka kapatmadım” açıklamasını yaptı.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT