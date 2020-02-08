Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum

Bir yıllık ilişkilerini bitiren Defne Samyeli ve Cem Yılmaz geçtiğimiz dönemlerde ayrılmışlardı. Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya hakkında söyledikleri ise acaba ikili arasında yeni bir aşk mı doğuyor sorularını akıllara getirmişti.

Atina'da baş başa görüntülendi. Defne Samyeli ise ikilinin aşkı hakkında ilk kez konuştu.

"GEREKLİ GÖRÜRSEM KONUŞURUZ"

Dün akşam konserinden çıkarken aracında görüntülenen Defne Samyeli ise ikilinin yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Cem Yılmaz ile olan ilişkisinin Serenay Sarıkaya yüzünden bittiği iddia edilen Samyeli, TV100'e yaptığı açıklamada "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" dedi. Samyeli'nin bu açıklaması magazin gündemine oturdu.