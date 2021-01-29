Defne Samyeli'ye ikinci şok! Haczin ardından evinden çıkarılacak

İş adamı Araz'a ait Kemerburgaz'daki Pasifik Villaları'nda kiracı olarak ikamet eden Defne Samyeli'nin 2019'un mart ayından bu yana kirasını ödemediğini öne sürerek İcra Müdürlüğü'ne başvurmuştu. Araz, dilekçesinde "Alacağımızı istiyoruz. Defne Samyeli, oturduğu evi boşaltarak ayrılma çabası içerisine girmiştir. Haciz memurları aracılığıyla borçlunun oturduğu evine gidilerek adreste defter tutulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KİRA BEDELİ UYGUN DEĞİL"

Yusuf Araz'ın Defne Samyeli'ye açtığı tahliye davasının duruşması İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Yusuf Araz'ın avukatı, "Mahkemeye celse arasında bilirkişi raporu gelmiştir. Raporda Defne Samyeli'nin ev sahibine ödeme yapmadığı belirtilmiştir. Samyeli'nin rapora karşı yaptığı itirazın iptali ile davamızın kabulüne ve evden tahliyesine karar verilmesini istiyoruz" dedi. Defne Samyeli'nin avukatları ise "Kira bedeli ve kira artışı, Borçlar Kanunu'na uygun hesaplanmamıştır. Yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Yusuf Araz'ın Defne Samyeli'ye açtığı tahliye davasını kabul etti. Mahkeme, Samyeli'nin oturduğu evden tahliyesine karar verdi.

EŞYALARINA HACİZ KONULDU

Araz'ın talebi üzerine avukatı ve haciz memurları, geçen pazartesi günü eve giderek haciz işlemleri başlattı ve Samyeli'nin eşyalarının bir kısmına haciz konuldu.