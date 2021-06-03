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Defne isminin anlamı nedir, Defne ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Defne ismi; güler yüzlü, sevinçli anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Defne isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Defne isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Defne isminin anlamı nedir, Defne ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Defne isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Defne ismi ne demek, Defne ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Defne isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Defne İsminin anlamı nedir? TDK Defne anlamı:

Defne ismi TDK'da; defnegillerden, yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan bir ağaç, develik  olarak tanımlanmaktadır.

Defne İsmi Kuranda geçiyor mu?

Defne ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Defne isminin kökeni:

Defne ismi Yunanca kökenli bir isimdir. Türkiye'de 55554 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Defne isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Defne isminin rengi:

Akuamarin

Defneismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Defneisminin Harf Analizi Nedir ?

Defneismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

D: Üstün güçler, güçlü

E: İletişim, duygusal karışık

F: Patron, ön planda

N: Sağduyulu, utangaç

E: İletişim, duygusal karışık

Defne isminin Numerolojisi Kaçtır?

Defne ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D: 5

E: 6

F: 7

N: 17

E: 6

= 41 Defne İsminin Numeroloji Toplamı 41’dir.

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Defne isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Defne ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Defne isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D: 4E: 5F: 6N: 5E: 5 = 25

2 5= 7Kader sayısıdır

Defne isminin 7kader sayısına göre kişilik özellikleri

7– Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve  insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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