Defter değeri, ekonominin ana terimlerinden biri olarak yer alıyor. Borsada alım satım yapmanın dışında, herhangi bir işlem yapmak isteyen kişiler, defter değeri teriminin anlamını merak ediyor. Defter değeri nedir? Ekonomide defter değeri nasıl hesaplanır? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları...

DEFTER DEĞERİ NEDİR?

Son zamanlarda birçok yatırımcı tarafından merak edilen defter değeri, şirketlerin öz kaynak toplamlarının ödenmiş sermaye tutarına bölünmesi ile elde edilen bir orandır. Piyasa değeri (PD/DD) olarak da bilinen kavram, hisse senetlerinin fiyatlarını sahip olduğu öz kaynaklara göre ölçmeye yarar. Bu değerlendirme oranı belgenin ucuz ya da pahalı olduğuna dair bir fikir oluşturur.

EKONOMİDE DEFTER DEĞERİ NASIL HESAPLANIR?

Borsada yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, hisse senetlerinin defter değerini merak ediyor. Defter değeri, iki farklı şekilde hesaplanabilir. İlk olarak, öz sermayenin asıl sermayeye bölünmesiyle elde edilir. Diğer hesaplama şekli ise, sermayenin toplam hisse senedine bölünmesi gerekir. Defter değeri, hisse senedine yatırım yapılıp yapılmayacağı yönünde karar verilmesini sağlar.