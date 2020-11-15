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  3. Değeri 2 milyon lira! İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi!

Değeri 2 milyon lira! İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi!

İstanbul’da yaklaşık 10 ay önce çalınan 2 milyon değerindeki dev sondaj makinesi Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bir depoda bulundu.

Değeri 2 milyon lira! İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Sultanbeyli ilçesinde 10 ay önce çalınan yaklaşık 2 milyon TL değeri olan sondaj makinesinin izini süren polis ekipleri Tokat’ta bir adrese operasyon düzenlendi. Reşadiye ilçesinde bir depoda olduğu belirlenen sondaj makinesi İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu görevlilerince ele geçirildi. İfadesi alınan işyeri sahibi Ağrılı şahıslara depoyu kiraya verdiğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı. İstanbul Emniyeti tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen tır sürücüsünün ifadesi alındığı, hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma yapıldığı öğrenildi.

Yaklaşık 2 milyon lira değerinde olan sondaj makinası ise sahibine teslim edildi. Ümidini kesmişken sondaj makinesine kavuşan İlker Balık, “Dün gelen haberler adeta tekrar hayata döndüm. Reşadiye emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu sondaj makinem sanayi sitesinde bulundu. Polisimize çok teşekkür ediyorum, rabbim devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

HIRSIZLIK ANI GÖRÜNTÜLERE YANSIMIŞTI

İstanbul Sultanbeyli’de Jeoloji mühendisi İlker Balık’ın kardeşine ait sondaj makinası tıra yüklenerek çalınmıştı. Hırsızlık anına ait görüntüler ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilmişti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, dev sondaj makinesinin iki kişi tarafından tıra yüklenerek götürüldüğünü tespit etmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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