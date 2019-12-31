Değerli kağıtların 2020'de uygulanacak satış bedeli belli oldu

Değerli kağıtlar için 2020'de uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığının konuyla ilgili tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğe göre, 2020'de ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli de yeni yıldan itibaren 160 TL olacak.

Kimlik kartları 25 lira, aile cüzdanları 140 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200 lira, motorlu araç tescil belgesi 180 lira, iş makinesi tescil belgesi 150 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 10 lira, Mavi Kart ise 14 liradan satılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek