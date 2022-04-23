Değişken Maliyet ne demek, TDK'ya göre Değişken Maliyet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Değişken maliyet ne demek? Değişken maliyet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi değişken maliyet kelimesi. Peki değişken maliyet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre değişken maliyet nedir, değişken maliyet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEĞİŞKEN MALİYET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Değişken maliyet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre değişken maliyet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belirli bir dönem içindeki toplam ham madde, vasıtasız işçilik, enerji tüketimi, fabrika malzemesi, amortisman ve komisyon ögelerinin değişiminden oluşan maliyet

