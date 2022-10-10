Değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol etmek istemişti! Bir anda feci sonu yaşadı!

Kaza Çanakkale'nin Çan ilçesi Fatih Mahallesi Sarıtaş Sokak'ta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, evde değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol eden Hüseyin Dur'un tüpün alev almasıyla birlikte üzerindeki kıyafetler de alev aldı.

YANARAK CAN VERDİ

Bir anda yanmaya başlayan Dur, komşularından yardım istedi. Evdeki yoğun gaz ve dumandan dolayı komşular tarafından dışarı çıkarılamayan Dur, yanarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, Dur'un cansız bedeni itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu evden çıkarıldı. Polis yaşanan olay sonrası inceleme başlattı.