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  3. Dehşet verici olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Dehşet verici olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Samsun'da bir kişi evinde boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bugün meydana geldi.

Dehşet verici olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkerim Kıvrak (41) evinde odasında ailesi tarafından boğazı kesilmiş halde bulundu. Olay 112 ekiplerine ve polise haber verildi.

Eve giden sağlık ekipleri Kıvrak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Abdülkerim Kıvrak'ın ailesi polise verdikleri ifadede oğullarını sabah kahvaltıya çağırdıklarını, kahvaltı yapmak istemediğini söylediğini ve daha sonra merak edip yanına gitmek isteyince odasının kapısının kilitli olduğunu belirterek, komşunun yardımıyla kilitli kapıyı açınca onu kanlar içinde buldukları söyledi.

Abdülkerim Kıvrak'ın intihar ettiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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