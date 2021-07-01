Dehşete düşüren olay! Köpeği kilometrelerce aracın peşinden koşturdu | Vicdansız sürücünün savunması pes dedirtti

İstanbul Esenyurt’ta görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Vicdansız sürücü köpeği kilometrelerce aracın peşinden koşturdu. Hayvan severleri ayağa kaldıran görüntü sonrasında, sürücünün savunması ise pes dedirtti.

GÖRENLERİN İÇİNİ SIZLATTI

İstanbul Esenyurt’ta yaşanan olayda tasması ile bağlı olan köpeğin, seyir halindeki aracın peşinden koştuğunu görenler dehşete düştü. Görenlerin içini sızlatan olayda talihsiz hayvan bu sıcak havada kilometrelerce aracın peşinden koşmak zorunda kaldı. Yorulduğu gözlenen hayvan yerde sürüklenmemek için uzun süre aracın peşinde koştu. Acımasız sürücünün hayvana yaptığı işkence ise görenlerin büyük tepkisini çekti.

SÜRÜCÜNÜN SAVUNMASI ŞOKE ETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine plakasından tespit edilen Karahan B., karakola götürüldü. Acımasız sürücünün kendini savunduğu sözler ise şoke etti. Suçunu kabul eden Karahan B., “Köpeği yeni yıkamıştık, saldırgandı ve kaçıyordu” diyerek savundu. Şahsa idari yönden hem hayvana kötü davranma suçundan hem de trafiğe tehlikeye düşürecek harekette bulunmaktan para cezası kesildi.