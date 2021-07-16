Dehşete düşüren olay! Zehir bağışıklılığım var dedi, yılanı öptü, sonrasında bakın ne oldu

Zehire karşı bağışıklığı olduğunu iddia eden Filipinli 'Yılan Adam' lakaplı Bernardo Alvarez , kobra öpmeye çalışırken dilini ısırıldıktan sonra öldü. 62 yaşındaki Alvarez, ölümcül Kuzey Filipin Kobrasını Pangasinan eyaletinin Mangaldan kasabasına kaymasının ardından yakalamıştı. Edinilen bilgilere göre, yılan avcısı, kaygan sürüngeni kalabalığın önünde yakalayınca yerliler tarafından alkışa tutuldu.

CESARETİ SONU OLDU!

Ancak Bernardo, yılanı izleyicilere gösterdiğinde, kobrayı ağzından öpüyormuş gibi yaparak yüzüne çok yakın tuttu. İşte olanlar orada oldu.. Dünyanın en zehirli yılanlarından biri olarak kabul edilen kuzey kobrası, adamın ağzına atladı ve dilini ısırdı. Durum karşısında şok olan adam önce çığlık attı, daha sonra durduğu yere yığıldı, saniyeler içerisinde zehir yayıldı, Alvarez hayatına son verdi.

Olay yerine gelen s ağlık görevlileri Bernardo'yu canlandırmak için çok çaba gösterdi fakat Alvarez artık tepki vermiyordu ve vücudu zehrin etkisinden çoktan kaskatı kesilmişti.