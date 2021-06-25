Dehşetin adresi İzmir! Annesini öldürüp eve misafir çağırdı!

Yıldız Mahallesi 206 Sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda, iddiaya göre 3 çocuk annesi E.A. dini nikahlı eşi A.D. ile resmi nikah kıymak istemesi nedeniyle annesi Gülistan Aidorova (55) ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın fiziki kavgaya dönmesiyle E.A. annesi Aidorovo'yı bıçakla öldürüp cesedini çuvala koyarak balkona bıraktı.

A.D ve arkadaşları bir süre sonra eve misafirliğe geldiğinde kötü koku almaya başladı. Kokunun geldiği balkona giden A.D, çuvalı açtığında ceset ile karşılaştı.

Ardından üst katta oturan babasına durumu haber veren A.D polis ekiplerine de ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler 3 çocuk annesi E.A. ile dini nikahlı eşi A.D'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

İzmir'in Buca ilçesinde annesini bıçakla öldürüp cesedini çuval içinde oturdukları evin balkonuna koyduğu öne sürülen Kazakistan uyruklu kız yakalandı.

Sağlık ekipleri de Aidorova'nın cesedine hastane morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.