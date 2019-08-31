Dehşetin Dişleri filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?

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DEHŞETİN DİŞLERİ FİLMİ KONUSU

Avustralya'nın büyüleyici ama bir o kadar da tehlikeli olan açık sularında, deniz sevkıyatında çalışan Luke, kendisini ziyarete gelen eski sevgilisi Kate kardeşi Matt ve Suzie'yi bir tekne turuna davet eder. Fakat Endonezya kıyısına doğru seyahat etmeyi planlayan grubu, Avustralya sularındaki Büyük mercan kayalıkları bölgesinde hiç de hoş olmayan sürprizler beklemektedir.

Kayaklıklarda parçalanan tekne alabora olarak batar, yolcularının ise sadece 2 seçeneği vardır: ya enkaz üzerine bir umut kurtarılmayı bekleyecekler ya da köpek balıklarının cirit attığı bu sularda en yakındaki adaya, 20 mil kadar yüzeceklerdir. Fazla yol almaya fırsat kalmaz ve peşlerine takılan büyük beyaz köpek balığı suları kana boyar...

DEHŞETİN DİŞLERİ FİLMİ KÜNYE

Yönetmen: Andrew Traucki

Senaryo: James M. Vernon, Andrew Traucki

Filmin Türü: Korku, Gerilim

Orijinal Adı: The Reef

Yapımcı Firma: Lightning Entertainment, Screen Australia

Yapım Yılı: 2010

Yapım Ülkesi: Avustralya

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 94 dk.

Vizyon Tarihi: 14.09.2012

DEHŞETİN DİŞLERİ FİLMİ OYUNCULARI

Kieran Darcy-Smith

Zoe Naylor

Adrienne Pickering

Gyton Grantley

Damian Walshe-Howling