Dehşetin Dişleri filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?
Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Dehşetin Dişleri filmi şimdiden internette sıkça arananlar arasına girdi. Peki Dehşetin Dişleri filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi? sorularını bizde araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...
Dehşetin Dişleri filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...
DEHŞETİN DİŞLERİ FİLMİ KONUSU
Avustralya'nın büyüleyici ama bir o kadar da tehlikeli olan açık sularında, deniz sevkıyatında çalışan Luke, kendisini ziyarete gelen eski sevgilisi Kate kardeşi Matt ve Suzie'yi bir tekne turuna davet eder. Fakat Endonezya kıyısına doğru seyahat etmeyi planlayan grubu, Avustralya sularındaki Büyük mercan kayalıkları bölgesinde hiç de hoş olmayan sürprizler beklemektedir.
Kayaklıklarda parçalanan tekne alabora olarak batar, yolcularının ise sadece 2 seçeneği vardır: ya enkaz üzerine bir umut kurtarılmayı bekleyecekler ya da köpek balıklarının cirit attığı bu sularda en yakındaki adaya, 20 mil kadar yüzeceklerdir. Fazla yol almaya fırsat kalmaz ve peşlerine takılan büyük beyaz köpek balığı suları kana boyar...
DEHŞETİN DİŞLERİ FİLMİ KÜNYE
Yönetmen: Andrew Traucki
Senaryo: James M. Vernon, Andrew Traucki
Filmin Türü: Korku, Gerilim
Orijinal Adı: The Reef
Yapımcı Firma: Lightning Entertainment, Screen Australia
Yapım Yılı: 2010
Yapım Ülkesi: Avustralya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 94 dk.
Vizyon Tarihi: 14.09.2012
DEHŞETİN DİŞLERİ FİLMİ OYUNCULARI
Kieran Darcy-Smith
Zoe Naylor
Adrienne Pickering
Gyton Grantley
Damian Walshe-Howling
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