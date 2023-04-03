Deivid Washington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deivid Washington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Deivid Washington kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Deivid Washington ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.