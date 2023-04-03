Deivid Washington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deivid Washington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deivid Washington adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Deivid Washington Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Deivid Washington 5 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Deivid Washington de Souza Eugênio şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Deivid Washington Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Deivid Washington'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Deivid Washington Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Deivid Washington Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Deivid Washington şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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