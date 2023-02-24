Dejan Coric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Coric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Coric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Coric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Coric 24 Aralık 1994 tarihinde Prnjavor şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dejan Ćorić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Coric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Coric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tekstilac Derventa futbol takımında oynamaktadır. FK Tekstilac Derventa takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Dejan Coric'nin FK Tekstilac Derventa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Coric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Coric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Coric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Coric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tekstilac

Dejan Coric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Coric şuan FK Tekstilac Derventa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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