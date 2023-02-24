Dejan Djeric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Djeric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Djeric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Djeric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Djeric 2 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dejan Đerić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Djeric Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Djeric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slavija Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Slavija Sarajevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dejan Djeric'nin FK Slavija Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Djeric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Djeric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dejan Djeric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Djeric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Slavija S.

Dejan Djeric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Djeric şuan FK Slavija Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.