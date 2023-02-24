Dejan Pepic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Pepic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Pepic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Pepic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Pepic 27 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Pepic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dejan Pepic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Pepic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Pepic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dejan Pepic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Pepic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında OFK Petrovac

1 Temmuz 2015 yılında FK Bokelj

18 Temmuz 2016 yılında FK Lovcen

23 Ocak 2017 yılında OFK Petrovac

31 Temmuz 2017 yılında FK Bokelj

26 Temmuz 2019 yılında Arsenal Tivat

22 Ocak 2021 yılında Mornar Bar

30 Ocak 2022 yılında Arsenal Tivat

1 Ocak 2023 yılında Otrant-Olympic

Dejan Pepic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Pepic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.