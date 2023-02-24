Dejan Perovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Perovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Perovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Perovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Perovi 19 Ağustos 2002 tarihinde Kotor şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Дејан Перовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Perovi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futura Sports Consulting yapmaktadır. Dejan Perovi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dejan Perovi'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dejan Perovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Perovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Perovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Perovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında FK Ribnica

30 Haziran 2019 yılında OFK Grbalj U19

1 Temmuz 2019 yılında OFK Grbalj

20 Temmuz 2021 yılında OFK Petrovac

Dejan Perovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Perovi şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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