Deji Yusuf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deji Yusuf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deji Yusuf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Deji Yusuf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Deji Yusuf {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Deji Yusuf Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Deji Yusuf'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Deji Yusuf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Deji Yusuf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Deji Yusuf şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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