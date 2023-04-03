Dejvid Mitrevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejvid Mitrevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejvid Mitrevski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dejvid Mitrevski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dejvid Mitrevski 26 Mayıs 2004 tarihinde Bitola şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Дејвид Митревски şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dejvid Mitrevski Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT TALENT yapmaktadır. Dejvid Mitrevski, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 14 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Dejvid Mitrevski'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dejvid Mitrevski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dejvid Mitrevski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Eylül 2021 yılında MGjP Altyapı
14 Mart 2023 yılında Slovacko B
Dejvid Mitrevski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dejvid Mitrevski şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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