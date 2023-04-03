Dejvid Mitrevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejvid Mitrevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dejvid Mitrevski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dejvid Mitrevski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.