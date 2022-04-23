Dekadans ne demek, TDK'ya göre Dekadans kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dekadans ne demek? Dekadans TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dekadans kelimesi. Peki dekadans ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dekadans nedir, dekadans kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEKADANS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dekadans kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dekadans kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dekadans kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çöküş

