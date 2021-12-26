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Dekaster ne demek, TDK'ya göre Dekaster kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dekaster kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dekaster ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dekaster nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dekaster kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dekaster ne demek, TDK'ya göre Dekaster kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dekaster ne demek? Dekaster TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dekaster kelimesi. Peki dekaster ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dekaster nedir, dekaster kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DEKASTER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dekaster kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Dekaster kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dekaster kelimesi anlamı şu şekildedir:

- 10 metreküplük hacim ölçüsü birimi

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