Dekstroz ne demek, TDK'ya göre Dekstroz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dekstroz ne demek? Dekstroz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dekstroz kelimesi. Peki dekstroz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dekstroz nedir, dekstroz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEKSTROZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dekstroz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dekstroz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dekstroz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nişasta şekeri

