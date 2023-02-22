Dela Akorli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dela Akorli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dela Akorli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dela Akorli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dela Akorli 12 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Gana uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dela Akorli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dela Akorli, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Dela Akorli'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dela Akorli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dela Akorli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dela Akorli şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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