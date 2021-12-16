Delalet ne demek, TDK'ya göre Delalet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Delalet ne demek? Delalet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi delalet kelimesi. Peki delalet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre delalet nedir, delalet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DELALET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Delalet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Delalet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre delalet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kılavuzluk

- İz, işaret



DELALET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hemşehrilerinden birinin delaletiyle senet sahiplerinin her birini ayrı ayrı öğrendi.



DELALET KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- delalet etmek

