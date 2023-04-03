Delano Vianello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delano Vianello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Delano Vianello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Delano Vianello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Delano Vianello 14 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Hollanda,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Delano Vianello Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Delano Vianello, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Delano Vianello'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Delano Vianello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Delano Vianello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Delano Vianello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Delano Vianello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sparta R. U17

1 Temmuz 2019 yılında Sparta U19

1 Temmuz 2020 yılında Sparta U21

Delano Vianello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Delano Vianello şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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