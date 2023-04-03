Delano Vos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delano Vos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Delano Vos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Delano Vos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Delano Vos 15 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Delano Vos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Delano Vos, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Delano Vos'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Delano Vos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/_delanovos/
Delano Vos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Delano Vos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Feyenoord Altya
1 Temmuz 2021 yılında Feyenoord U17
1 Temmuz 2022 yılında Utrecht U18
Delano Vos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Delano Vos şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?UVV (-2019), Alphense Boys (2019-2020), Feyenoord (2020-2022), FC Utrecht (2022-)
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