Dele Aiyenugba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dele Aiyenugba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dele Aiyenugba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dele Aiyenugba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dele Aiyenugba 20 Kasım 1983 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Bamidele Mathew Aiyenugba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dele Aiyenugba Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dele Aiyenugba, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dele Aiyenugba'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dele Aiyenugba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dele Aiyenugba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dele Aiyenugba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dele Aiyenugba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2001 yılında Enyimba Aba

1 Temmuz 2007 yılında Bnei Yehuda

2 Ağustos 2016 yılında H. Ashkelon

1 Temmuz 2018 yılında Hapoel Ikhsal

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

3 Ekim 2019 yılında Hapoel Afula

21 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Kwara United

Dele Aiyenugba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dele Aiyenugba şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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