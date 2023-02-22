Dele Olorundare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dele Olorundare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dele Olorundare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dele Olorundare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dele Olorundare 1 Aralık 1992 tarihinde Akure şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Godwin Olorundare şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dele Olorundare Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Edharry Consulting yapmaktadır. Dele Olorundare, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Dele Olorundare'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dele Olorundare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dele Olorundare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dele Olorundare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dele Olorundare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2013 yılında Tavşanlı Linyit

22 Ocak 2014 yılında Sunshine Stars

1 Temmuz 2015 yılında Abia Warriors

1 Temmuz 2016 yılında Kanemi Warriors

Dele Olorundare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dele Olorundare şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.