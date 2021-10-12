Deli Balta ne demek, TDK'ya göre Deli Balta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Deli balta ne demek? Deli balta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi deli balta kelimesi. Peki deli balta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre deli balta nedir, deli balta kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DELİ BALTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Deli balta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre deli balta kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Acımasız, gaddar, zalim (kimse)

