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Delta ne demek, TDK'ya göre Delta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Delta kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Delta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Delta nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Delta kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Delta ne demek, TDK'ya göre Delta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Delta ne demek? Delta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi delta kelimesi. Peki delta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre delta nedir, delta kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Delta kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Delta kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

DELTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Delta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Delta kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre delta kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yunan alfabesinin dördüncü harfi (D)
- Bir ırmağın çatallanarak denize veya göle kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ova, çatal ağız

DELTA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- delta kası

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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