Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada delta varyantına ilişkin de konuştu. Peki Delta variant nedir? | Delta mutasyonu hangi illerde var? | Delta mutasyonu en çok hangi ilde var? İşte ayrıntılar...

DELTA VARİANT NEDİR?

Şimdiye kadar ortaya çıkan birçok farklı mutasyonda aşılar büyük bir başarı sağlamıştı. Ancak delta varyantı olarak da bilinen Hint varyantında aşıların etkisi belirli bir oranda azalıyor. Euronews’te yer alan habere göre İngiltere’de çift doz aşı olanlar arasında her 25 kişiden biri bu varyant nedeniyle hastalığa yeniden yakalandı.

Dünya genelinde 65’ten fazla ülkede görülen varyant Türkiye'de de görüldü.

Sinovac’a göre birçok farklı mutasyonda daha etkili olan Biontech de delta varyantı karşısında etkinliği azalan aşılar arasında bulunuyor. Normal şartlarda yüzde 93 oranında koruma sağlayan Biontech delta varyantına karşı yüzde 88 etkinliğe sahip, bu oran diğer aşılarda ise daha düşük.

DELTA MUSTASYONU HANGİ İLLERDE VAR?

Delta varyantının ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldüğünü ifade eden Bakan Koca, 134 vakanın 82'sinin İstanbul'da, 18'inin Düzce'de, 8'inin Van'da, 4'ünün Ankara'da, 3'ünün İzmir'de olduğunu, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilde delta varyantı görüldüğünü söyledi.

DELTA MUTASYONU EN ÇOK HANGİ İLDE VAR?

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Delta plus ile ilgili ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar 134 vakamız oldu.

Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerde dağılımı giderek artmaya başladı. Ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü.4

Çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz.

2 dozla Delta varyantına daha güçlü etkinin olduğunu da biliyoruz."